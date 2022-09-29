Rezan Epözdemir: Yusuf Demir için talimat değişebilir

Galatasaray 'ın eski yöneticisi, avukat Dr. Rezan Epözdemir, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması konusunda izlenmesi gereken süreci anlattı.

Galatasaray Yönetimi'nin ilk olarak TFF Yönetim Kurulu'na ,reddedilirse TFF Tahkim Kurulu'na başvurması gerektiğini anlatan Epözdemir, "Talimatları TFF Yönetim Kurulu yapar, statü değişiklikleri ise TFF Genel Kurulu'nda yapılır. Dolayısıyla yönetim kurulu ilk toplantısında benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için bir talimat değişikliği yapabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan bütün oyuncuların yerli statüsünde oynayabileceği yönünde birtalimat değişikliği yaparsa sorunu çözer. Dolayısıyla değiştirilmesi çok zor değildir" dedi.

Özbek: Gereğini yapacağız

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirmişti. 4kez Avusturya Milli Takımı forması giyen ve Türk Milli Takımı şansını kaybeden Yusuf, tercihini 2015'ten sonra yaptığı için, talimat gereği yabancı statüsünde sayılıyor.