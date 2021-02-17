Geçmişten günümüze futbol en çok öne çıkan spor branşlarından bir tanesi olmuştur. Neredeyse her ülkede bulunan futbol liglerinde çok sayıda takım mücadele ediyor. 11 kişilik futbolculardan oluşan bu takımlar ikili mücadeleye girerek rakip takımın kalesine gol atmayı amaçlıyorlar. Belli bir kural dahilinde oynanan oyunda başarılı olmak temel amaçtır. Ligdeki tüm maçları kazanarak şampiyonluk kazanan takım dünya genelinde düzenlenen futbol müsabakalarında şampiyonluk kupasını kazanmak için çabalıyor. Futbol takımlarının başarılı olması için mutlaka iyi performansa sahip olan futbolculara ihtiyaç duyuluyor. Futbolcular da bu müsabakalarda performanslarını daha etkili bir şekilde gösterme fırsatı yakalıyorlar. Reto Ziegler de dünya çapında tanınmış başarılı futbolcular arasında yer alıyor.

Reto Ziegler kimdir, nereli?

Reto Ziegler 16 Ocak 1986 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde dünyaya geldi. 1, 83 metre boyunda olan başarılı futbolcu sol bek mevkiinde görev alıyor. Asıl adı Reto Pirmin Ziegler olan yetenekli futbolcu halen FC Dallas futbol kulübünde 3 numaralı formayı giyiyor.Futbola üçük yaşlardan itibaren başlayan Reto Ziegler 1993- 1995 yılları arasında Gland futbol kulübü alt yapısında oynarken 1995- 1997 yılları arasında Servette futbol takımında forma giydi. Reto Ziegler 1997- 1998 sezonunda Terre Sainte ve 1998- 2000 yıllarında Servette futbol takımında oynadı. Başarılı futbolcu 2000- 2002 yıllarında Grasshopper futbol takımında forma giydikten sonra profesyonel futbol kariyerine de başlamış oldu.

Reto Ziegler kaç yaşında?

İsviçreli başarılı futbolcu Reto Ziegler 16 Ocak 1986 yılında İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünyaya geldi. 34 yaşında olan başarılı futbolcu2002- 2004 yılında İsviçre'nin önemli futbol kulüplerinden olan Grasshopper'da forma giymeye başladı. Reto Ziegler bu takım ile 41 maça çıkarken 2004- 2007 yıllarında da Tottenham Hotspur futbol takımında oynadı.

2005- 2006 sezonunda Hamburg futbol takımında kiralık olarak oynayan Reto Ziegler 2006 yılında Wigan Athletic ve 2007 yılında Sampdoria futbol takımlarına kiralık olarak gönderildi. İsviçreli futbolcu Reto Ziegler 2007- 2011 yılları arasında Sampdoria futbol takımında 127 maça çıkarken toplam 4 gol atma şansı yakaladı. İsviçreli futbolcu başarılı performanslar göstererek ilgi ile takip edildi.

İsviçreli başarılı futbolcu Reto Ziegler Türkiye Süper Lig takımlarından Fenerbahçe 'de forma giydi. Yetenekli futbolcu 2011- 2012 sezonunda Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderilirken çıktığı 38 maçta da 1 gol attı. 2013 Yılında da Fenerbahçe'ye kiralanan futbolcu burada da toplam 16 maça çıktı.

2011- 2012 sezonunda Fenerbahçe'ye 600.000 Euro karşılığında gelen Reto Ziegler yıllık 2 milyon Euro alması karşılığında anlaşma yaptı. Başarılı futbolcu ligdeki ilk golünü ise Galatasaray 'a karşı atmış oldu. Reto Ziegler Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 31 Ocak 2013 yılında Türkiye'ye gelen futbolcu 3 numaralı formayı giydi. Ziegler sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine 22 Mayıs 2013 tarihinde ülkesine döndü.

Fenerbahçe'ye hangi takımdan geldi?

İsviçreli futbolcu Reto Ziegler 26 Mayıs 2011 yılında dünyanın en iyi takımlarından birisi olan Juventus ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Ziegler 2011- 2012 sezonu için ise Fenerbahçe'ye kiralandı. 2012-2013 sezonunda Lokomotiv Moskova kulübüne kiralanan Reto Ziegler Lokomotiv Moskova takımında oynarken Fenerbahçe başarılı futbolcuyu Juventus'tan kiraladı.

2021'de hangi takımda oynuyor?

34 yaşındaki başarılı futbolcu Reto Ziegler 2015- 2017 yıllarında FC Sion futbol takımında toplam 72 maça çıkarken 12 gol attı. 2017 yılında FC Luzern futbol takımında oynayan başarılı futbolcu çıktığı 9 maçta 2 gol attı. İsviçreli başarılı futbolcu Reto Ziegler 2018 yılında sözleşme imzaladığı FC Dallas futbol takımında halen forma giymektedir.

Reto Ziegler'in maaşı ne kadar?

Dünya çapında başarılı pek çok takımda forma giyen Reto Ziegler 2018 yılında FC Dallas futbol takımı ile sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcu 500 bin Euro transfer bedeli karşılığında FC Dallas futbol takımına transfer oldu.

Reto Ziegler Uluslararası Kariyeri

Eski bir milli takım gençler oyuncusu olan Reto Ziegler ilk defa 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Fransa'ya karşı forma giydi. Bu maçta üstün performansı ile göz dolduran başarılı futbolcu iki eleme maçında da görev aldı.

Reto Ziegler Futbol Kariyeri

Futbola başladığı andan itibaren tekniği ve hızı ile ön plana çıkan Reto Ziegler Juventus, Lokomotiv Moskova ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda forma giydi.