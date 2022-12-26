Resmi Cristiano Ronaldo açıklaması: Kulüp doğruladı

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen ve çeyrek final aşamasında Fas'a elenerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Cristiano Ronaldo, henüz bir takıma imza atmadı. Ronaldo için birçok iddia ortaya atıldı.





Dünyaca ünlü yıldızın kısa süre içinde yeni takımı belli olacak. Transfer için kulüpten resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Çok ileri düzeyde görüşmeler var. Yakında netlik kazanacak" denildi. İşte ayrıntılar...

RONALDO İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası esnasında hakkında çıkan Al-Nassr iddialarını yalanlamıştı. Ronaldo, Portekiz’in İsviçre’yi 6 - 1 yendiği maçın ardından stadı terk ederken gazetecilerin Al-Nassr’a transfer olacağı ile ilgili sorusuna, "Hayır, bu doğru haber değil." şeklinde yanıt vermişti.

Ronaldo'nun bu açıklamasının ardından İspanyol Marca gazetesi, Ronaldo'nun Al-Nassr ile 2.5 yıllık anlaşma sağladığını iddia etmişti. Marca'da yer alan haberin detayında Ronaldo'nun yıllık 200 milyon euro kazanacağı detayına yer verilmişti.

RONALDO'NUN KIZ KARDEŞİNDEN ŞOKE EDEN CEVAP

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra adı son dönemde sık sık Al Nassr ile anılan Cristiano Ronaldo için flaş bir paylaşım geldi.

Portekizli yıldızın kız kardeşi Elma Aveiro, sosyal medya hesabından Ronaldo için çıkan Al Nassr haberlerinden birini alıntılayıp, "Yılın son şakası" ifadelerini yazdı.

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CHELSEA İÇİN ZOR TRANSFER

İngiltere'den Football London, Chelsea'nin birçok yıldız ismi kadrosuna katmanın planlarını yaptığını ve Cristiano Ronaldo'nun da bu isimlerden biri olduğunu iddia etti.

Haberde Real Madrid ile antrenmanlara çıkan ve Suudi Arabistan'dan teklif alan Ronaldo'nun Chelsea'ye transfer olma ihtimalinin oldukça düşük olmasına rağmen Londra'nın Mavileri'nin Ronaldo transferi için girişimde bulunacağı iddia edildi.

Football London'da Ronaldo'nun Chelsea'ye transferi için şu ifadeler kullanıldı;

"Ronaldo'nun Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından ani bir kararla Manchester United'tan ayrılması Chelsea'ye bir fırsat sundu. United ile yollarını ayırdığı günden itibaren Ronaldo'nun ismi Chelsea ile anılıyor ancak Real Madrid ile yaptığı antrenmanlar ve Suudi Arabistan'a transfer olasılığı ile bahisçilere göre Chelsea, sıralamada üçüncü sırada yer alıyor."

AL-NASSR'DAN RONALDO İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da Ronaldo bilmecesi sürerken kulübün sportif direktörü Marcelo Salazar, Portekizli süperstar hakkında açıklamalarda bulundu.

Salazar, Ronaldo'yu yalanlamazken, kulübün ilerleyen günlerde yapılacak görüşmeler sonucu transfere nokta koymak istediğini belirtti.

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"İLERİ DÜZEYDE GÖRÜŞMELER VAR"

Ronaldo'nun yakın gelecek planlarında yer alıp almadığı sorusuna cevap veren Salazar "Evet ya da hayır dememe izin yok," şeklinde espirili bir yanıt verdi.

Marcelo Salazar, Ronaldo transferi için şu ifadeleri kullandı;

"Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz.

Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak, kazanma azmiyle bana her zaman örnek oldu. Bir Portekiz vatandaşı olarak, onu her zaman destekliyordum. Ancak yakın zamanda neler olacağı ortaya çıkacak." (Skorer)