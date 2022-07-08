İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Real Madrid'den Luka Jovic'i kadrosuna kattı. İki kulüp de resmi internet sitelerinden yaptıkları açıklamalar ile transferi resmen duyurdu.

Real Madrid, Fiorentina ile Luka Jovic'in transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyururken, futbolcuya da emekleri için teşekkür etti. İtalyan ekibi ise, futbolcunun haklarının alındığını açıkladı.

Real Madrid'e transferi

24 yaşındaki oyuncu 2019'da Eintracht Frankfurt'tan 63 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmuştu. Ancak İspanyol devinde beklenen etkiyi yaratamayan golcü futbolcu geçtiğimiz sezon yalnızca 19 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asist kaydetti.



