İngiltere Premier Lig devi Liverpool, Benfica'dan Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda yıldız futbolcunun çalışma izni alması ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından uzun vadeli bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Luis Suarez ve Sebastian Coates'in ardından kulübün 3. Uruguaylı futbolcusu olan Nunez, 27 numaralı formayı giyecek.

2020'nin yaz transfer döneminde Almeria'dan 24 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olan 22 yaşındaki golcü; geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı toplam 41 maçta 34 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'a karşı ise her iki maçta da gol atmayı başarmıştı.

İmza sonrası ilk sözleri

Transferin ardından Liverpool'un internet sitesine konuşan Nunez, "Liverpool'da olmaktan gerçekten çok mutluyum. Burası devasa bir kulüp. Liverpool'da olmak bir zevk ve bu büyük kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Liverpool'a karşı oynadım ve onları Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçta gördüm ve bu benim oyun tarzım. Burada harika oyuncular var ve buradaki oyun tarzıma uygun olacağını düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.



