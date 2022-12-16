Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Fas ile Hırvatistan üçüncülük, Arjantin ile Fransa ise dünyanın en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek.





Turnuva için Katar'da bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kulüpler Dünya Kupası ile ilgili bir açıklama yaptı.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI NEDİR?

FIFA'ya bağlı olan altı konfederasyonda, şampiyonlar liglerinin şampiyonu olan takımlar arasında oynanan bir turnuvaydı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası Ocak 2000'de Brezilya'da başlamıştı. 1960 yılından beri Güney Amarika'daki CONMEBOL Libertadores şampiyonu ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun arasında tek maçlı oynanan Kıtalararası Kupa da devam etmekteydi.

2005 yılında alınan bir kararla bu iki turnuva birleştirilmişti.

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Bu turnuvada kupayı müzesine götürmeyi başaran takım, Dünya Şampiyonu olarak kabul ediliyor. 2001 ile 2004 yılları arasında düzenlenemeyen bu turnuva, 2005 yılında Dünya Kulüpler Kupası ile birlikte her sene düzenlendi.

KAÇ TAKIM YER ALIYORDU?

2018'e kadar tek maçlı eleme sistemiyle oynanan ve iki hafta süren bu turnuvaya AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Kuzey Amerika'da düzenlenen CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Güney Amerika'daki CONMEBOL Libertador şampiyonu, Okyanusya kıtasındaki OFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve ev sahibi ülkenin yerel şampiyonu olmak üzere yedi takım katılıyordu.





İlk turda Okyanusya şampiyonu ile, turnuvaya ev sahipliği yapan yerel lig şampiyon karşı karşıya geliyor ve kazanan adını çeyrek finale yazdırıyordu.

Asya, Kuzey Amerika ve Afrika şampiyonları ise doğrudan çeyrek finale kalırken, Avrupa ve Güney Amerika şampiyonlar ise yarı finalden turnuvaya dahil oluyordu.

EN ÇOK KAZANAN REAL MADRID

Kulüpler Dünya Kupası'nı dört kez ile en çok kazanan takım İspanya temsilcisi Real Madrid... İspanyol devi bu turnuvayı üst üste üç kere kazanarak da turnuva tarihine adını yazdırmış durumda.

INFATINO'DAN AÇIKLAMA

FIFA Başkanı Gianni Infatino, Dünya Kulüpler Kupası ile alakalı olarak bir açıklama yaptı. Infatino turnuvadaki takım sayısı ve format ile ilgili olarak, "2025 yıında 32 takımlı FIFA Kulüpler Dünya Kupası oynanmaya başlayacak.





Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni bir sisteme geçiliyor. Bu turnuva milli takımlar düzeyindeki Dünya Kupası'na benzer bir formatta olacak." diye konuştu.