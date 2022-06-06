Süper Lig 'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Konyaspor , transfere de hızlı başladı. Yeşil-Beyazlı ekip Hırvatistan 1. Ligi takımlarından Rijeka'da forma giyen Domagoj Pavicic ve Robert Muric'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Konyaspor transferleri sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile duyurdu

3 yıllık sözleşme imzalandı

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda ise Dinamo Zagreb alt yapısında yetişen 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Pavicic ve 1996 doğumlu kanat oyuncusu Robert Muric ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yeşil-Beyazlı kulübün, Domagoj Pavicic için bonservis bedeli ödenmediği de açıklamasında yer aldı.

2021-2022 sezonunda toplam 39 maçta görev alan Pavicic 6 gol ve 4 asist ile oynarken, Robert Muric ise 37 maçta forma giydi ve 12 gol 10 asistlik performans gösterdi.







