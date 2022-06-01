İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, dünyaca ünlü Fransız orta saha Paul Pogba'nın ardından altyapıdan yetişen Jesse Lingard'ın da kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada altyapıdan yetişen ve 20 yılı aşkın bir süredir Manchester United'ın içerisinde yer alan Jesse Lingard'ın Haziran sonunda sözleşmesinin tamamlanması ile takımdan ayrılacağı belirtildi.

İngiltere Milli Takımı'nda 32 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Manchester United forması ile 232 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 35 gol ve 21 asistlik performans gösterdi.



