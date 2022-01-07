Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe 'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Jailson, Palmeiras'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada en son Çin ekiplerinden Dalian Pro'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 2022 Aralık'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Palmeiras'ın internet sitesinde yer alan haberde, anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jailson, "Palmeiras gibi kazanan bir kulübe transfer olma fırsatı bulduğum için çok mutluyum ve bu harika takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Şimdiden çalışmaya başlamayı ve taraftarları mutlu etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerinde bulundu.

İsmi Galatasaray ile anılıyordu

Brezilyalı futbolcunun ismi ara transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu.

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