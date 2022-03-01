Rusya'nun Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrası bir yaptırım kararı da motor sporları dünyasından geldi. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) bugün gerçekleştirilen toplantıda Rusya ile ilgili aldığı kararları açıkladı.

Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada FIA'nın, Dünya Motor Sporları Konseyi'nin olağanüstü toplantısının ardından Rus ve Belarus sürücülerinin tarafsız bir bayrak altında yarışmasına izin verme kararı aldığını duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tavsiyelerine uygun olarak, derhal yürürlüğe girecek kararlar şu şekilde:

Bir sonraki duyuruya kadar Rusya ve Belarus'ta uluslararası/bölgesel yarışlar yapılmayacaktır.

Bir sonraki duyuruya kadar uluslararası veya bölgesel yarışlarda Rusya/Belarus bayrağı/sembolü veya marşı kullanılmayacaktır.

Rusya veya Belarus milli takımınınları uluslararası/bölgesel organizasyonlara katılamayacaklardır.

Rus/Belaruslu sürücüler, bireysel yarışmacılar ve yetkililer, bir sonraki duyuruya kadar, FIA'nın barış ve siyasi tarafsızlık ilkelerine özel bağlılığa tabi olmak kaydıyla, uluslararası/bölgesel yarışlarda yalnızca tarafsız olarak ve "FIA bayrağı" altında katılacaklardır.

Bir sonraki duyuruya kadar hiçbir Rus/Belarus ulusal sembolü, rengi, bayrağı (üniforma, ekipman ve araba) sergilenmemeli veya uluslararası/bölgesel yarışmalarda marşlar çalınmamalıdır.

2022 Rusya F1 Grand Prix'sinin Mücbir Sebep nedeniyle iptal edilmiştir.

Rusya GP resmen iptal edildi

Formula 1'den daha önce yapılan açıklamada şu anki durumda Rusya GP'sinin düzenlenmesinin mümkün olmayacağını açıklanmıştı. Alınan yeni kararlar neticesinde 2022 Rusya Grand Prix'si resmen iptal edildi. Rusya GP yarışının yerine yapılacak yarış için adaylar arasında Türkiye de yer alıyor.

Nikita Mazepin ve Haas

Alınacak kararlar öncesi Haas takımının Rus sürücüsünün Formula 1'deki geleceği de merak ediliyordu. Rus sürücülerine karşı alınacak bir ihraç kararı genç pilotun F1 macerasının sona ermesi anlamına gelecekti. Ancak yayınlanan kararlar çerçevesinde Rus ve Belarus sürücülerin şampiyonalarda tarafsız bayrak altında yarışmalarına izin verileceği duyuruldu. Bu da Nikita Mazepin'in F1'de yarışmaya devam edebileceği anlamına geliyor.

Kararlar Haas takımını da etkiliyor. Amerikan takımı olmasına rağmen Rus sponsoru nedeniyle Rusya bayrağı temalı bir renk düzeni kullanan takım artık araçlarında bu tasarıma yer veremeyecek.

Takım geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin son gününde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus sponsorunun logolarını araçlarının üzerinden kaldırmıştı.



