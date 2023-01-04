Resmen açıklandı! Fenerbahçe transfer teklifi yaptı

Süper Lig'de Galatasaray derbisi öncesi Antalyaspor deplasmanında hata yapmayan Fenerbahçe , bir yandan derbi hazırlıklarına başlarken bir yandan da transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. şampiyonluk yolunda daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in genç Hollandalı futbolcuya resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...









VALENCİA MÜJDESİ

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertli ekipte dizinden sakatlığı bulunan Enner Valencia takımla çalışmalara başladı. Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte diz sakatlığı yaşayan Enner Valencia, takımla çalışmalara başlarken tedavisi süren Joao Pedro idmanda yer almadı.

HAZARD İDDİASI!

Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcu için kulübüyle yaptığı ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldığı iddia edildi. Futbol haberleriyle ön plana çıkan İspanyol internet sitesi Fichajes, bomba gibi bir iddia ortaya attı. Fichajes'in haberine göre Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızlarından Eden Hazard'ı kadrosuna katabilmek için İspanyol deviyle masaya oturdu. Kanarya'nın, Real'le yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığı ve Hazard için yaptığı sezon sonuna kadar kiralama teklifinin kabul edildiği öne sürüldü. Los Galacticos'tan olumlu yanıt alan Sarı-Lacivertliler'in, şimdi ise Hazard'ı ikna etmek için harekete geçtiği bildirildi.









SOL BEK OPERASYONU

Fenerbahçe’de stoper ve forvetin ardından sol bek transferi için de kollar sıvandı. Hollanda basını, Ajax ile sözleşmesini fesh eden Daley Blind için Sociedad ve Antwerp’ın yanı sıra Sarı- Lacivertliler’in devrede olduğunu yazmıştı. Jorge Jesus’un Alioski’nin performansından memnun olmaması nedeniyle takviye istediği bu bölge için gündeme giren son isim Felipe Jonatan olduğu iddia edilmişti.

ALİOSKİ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Jorge Jesus'un performansından memnun olmadığı ve takımda kiralık olarak forma giyen Alioski'nin sözleşmnesinin feshedilmesi bekleniyor.

RESMİ TEKLİF YAPILDI!

Fenerbahçe, İtalya Serie B ekibi Parma'nın 21 yaşındaki Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde için teklif yaptı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, İtalyan ekibi Parma'dan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için teklif sundu.

Parma oyuncuyu göndermeye sıcak bakmazken, taraflar arasında şu an için herhangi bir anlaşma sağlanmadı. Genç sol bek bu sezon 18 resmi maça çıkıp 1 gol attı.







