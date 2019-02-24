Resmen açıklandı: Bolton Wanderers kulübü satılıyor!

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Bolton Wanderers'ın sahibi değişiyor. Kulübün hisselerinin %94.5'ini elinde bulunduran Inner Circle Investments şirketi takımı satma kararı aldı.

Bolton'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada satış işlemleri için Burnden Leisure şirketiyle prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

Ada basınında yer alan haberlerde satış için ödenecek paranın 27 milyon sterlin olduğu ve devir teslim işlemlerinin bir hafta içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler