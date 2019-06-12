Resmen açıklandı! Beşiktaş, Peniel Mlapa transferini bitiriyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği öne sürülen Peniel Mlapa ile ilgili kulübü VVV-Venlo'dan resmi açıklama geldi. Eredivise ekibinin CEO'su Marco Bogers, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Siyah Beyazlılar'ın 27 yaşındaki Togolu oyuncuya olan ilgisini doğrularken şu ana kadar hiçbir resmi teklifin gelmediğini de ifade etti.

Kara Kartal'ın ilk etapta 2.1 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edilen golcü futbolcunun bonservisiyle ilgili de konuşan Bogers, "Oyuncuyu 2,5 milyon euro civarında bir bedelle satmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan deneyimli santrfor, bu sezon takımıyla çıktığı 32 maçta 15 kez fileleri sarsarken 3 de asist kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler