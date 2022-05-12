Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Belçikalı orta saha Axel Witsel sezon sonunda Alman ekibine veda ediyor.

Alman ekibinin teknik direktörü Marco Rose düzenlediği basın toplantısında, Witsel ile sözleşme uzatmama kararı aldıklarını duyururken, "Axel Witsel harika bir oyuncu. Bizim için çok önemli maçlar oynadı. Ancak sözleşmesini uzatmama kararı aldık. Cumartesi günü de kendisine veda edeceğiz" sözlerini dile getirdi.

Galatasaray iddiaları

2018 yılından bu yana Dortmund forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Axel Witsel'in ismi son dönemde ülkemizden Galatasaray ile anılmıştı. Ayrıca Belçikalı futbolcu ile MLS ekiplerinin de temas da olduğu iddia ediliyor.

Belçika Milli takımı ile 120 maçta görev yapan 33 yaşındaki futbolcu, Dortmund'da ise bugüne kadar 144 maçta forma giydi ve 13 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

İlgili Haberler Hidayet Türkoğlu, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven ile görüştü



