Sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe transferde de gaza bastı... Zanka'yı kadrosuna katarak ilk stoper takviyesini yapan Sarı-Lacivertliler, Marcos Rojo'yu da bitiriyor. Yönetim, Arjantinli yıldızın kiralanması konusunda çok önemli bir mesafe kat etti.

15 GÜNDÜR GÖRÜŞÜYORLAR

Yaklaşık 15 gündür Rojo ile temasta olan Fenerbahçe'nin yıllık 3.5 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. Manchester United ile arada ufak pürüzler kaldığı belirlendi.

1 MİLYON EURO FARK VAR

Yönetim kiralama bedeli ödemek istemezken, İngiliz kulübünün 1 milyon Euro istediği ifade ediliyor. Ancak kısa sürede orta yol bulunmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

OPSİYONU DA ALINACAK

Tam 57 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen Rojo sol bekte de görev yapabiliyor. Yönetimin 29 yaşındaki yıldızın satın alma opsiyonunu da alması bekleniyor.

Kaynak: Takvim





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