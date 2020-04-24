Vatandaşlar Ramazan Ayı'nın ilk günü sevdiklerine ve yakınlarına Ramazan Mesajları gönderiyor. Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. 2020 yılı Ramazan ayı en güzel başlangıç mesajları resimleri sözleri ayet ve hadisleri ve cep telefonu SMS mesajları sayfamızda...

RAMAZAN KUTLAMA MESAJLARI

*Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin… Hayırlı ramazanlar.

*Allah”ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar…

*”Ahh özlemim O’na ki; O beni görür ama ben O’nu göremem” arzusu ile O’na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun…

*Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

*En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim…

*Sıcak çorbalar koyulsun tabaklara, samimi sohbet başlasın sıcak yuvalarda bu ay Ramazan ayı mübarek olsun tüm insanlara…

*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dualarda buluşmak ümidiyle… Hayırlı Ramazanlar.

*Ramazan ayının bereketi sofralarınıza, huzuru kalbinize, imanı dualarınıza yansısın Ramazan ayınız mübarek olsun.

*Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile Ramazan ayınız mübarek olsun.

Ramzanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim.

Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan demek arınma ve rahmet demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.

İslаm'ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

“Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.” (Tirmizi, Savm 82, (807)

“Ramazanda Allah'i zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah'dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez.” [Ramuz El Hadis / Hz. Cabir (r.a)]

“Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! Böylece Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Tirmizî, Cum’a 80)

“Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

“Oruç, cehennem ateşinden koruyan bir siperdir (kalkandır).”

“Oruç tutan kimsenin iki mutluluğu vardır; iftar vakti ve Kıyamet günü.”

Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.

“Oruçlunun uykusu ibadettir. Susması tesbihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duası makbuldür, günahı affedilir.”

“İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.”

Mübarek Ramazan Ayi ; sana Vücudunun sihhat ve selameti olan “az yemege “.. .. Ruhunun sihhat ve selameti olan “günаhsiz olmаyа ”

Dininin sihhat ve selameti olan “Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya “vesile olsun.

Sevgi sözе dolarsa dua оlur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yoldа birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun .

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizlеri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun.

Ellеrin semаyа, dillerin duаyа gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hаyırlаrа vesile olmasını dilerim. Hоşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun…

AYETLİ VE DUALI CUMA MESAJLARI

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

"Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. " (Müslim, Salât, 222)

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet

“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”

Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.