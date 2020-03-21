Resesyon ne demek? Resesyon nedir, ne anlama gelir?

Son dakika haberi: Dünyada etkili olan corona virüsü salgını sonrası dünya ekonomisi etkilenmeye başladı. Corona virüs nedeniyle zor günler geçiren ABD bankaları ve kurumları tarafından seslendirilmeye başlandı. Ekonomide küçülme, daralma durumu olarak da adlandırılan resesyon, son günlerin en fazla merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki resesyon nedir? Resesyon dönemine giren ülkelerde ne gibi sorunlar görülür? Resesyon etkileri nelerdir? Ekonomide daralma ne demek? İşte detaylar...

Resesyon nedir?

Resesyon, kelime anlamı olarak "durgunluk" olarak tanımlanmaktadır. Bir kaç aydan daha uzun süren ekonomi genelinde belirgin bir düşüşü temsil eder. Başka bir deyişle ülke ekonomisinde ki büyüme hızının, nüfus artış hızından daha düşük olması sebebiyle kişi başına düşen milli gelirin yerinde saymasıdır. Makro ekonomik tüm göstergeler; Endüstriyel üretim, istihdam, reel gelir, toptan ve perakende ticaret verileri de bu ölçümlemenin içerisindedir.

Teknik göstergelerin bir resesyonu işaret etmesi için birbirini takip eden iki çeyreklik dönemde negatif bir ekonomik büyüme göstermesi, bazı ekonomistlere göre ise bir ülke tarafından ölçülen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) izlenmesi yeterlidir. Bunun için Ekonomik Araştırmalarda bulunan Derecelendirme Kuruluşlarının bu verileri teyit etmesi gerekmeyecektir. Ancak genel anlamda tüm dünya ülkelerine zor durumlarda finansman sağlayan IMF'e göre bu göstergeleri ölçümlerken minimum bir zaman aralığı yoktur.

Resesyon döneminde ekonomi nasıl etkilenir?

Üstüste üç çeyreklik dönemde, büyüme oranı sıfır ile %2 arasında kalırsa, resesyon (ekonomide durgunluk) tehlikesinden bahsedilmeye başlanır.

Böylesi bir ortamda; ekonomi ivmesini kaybeder, talepte canlanma görülmez ve genel olarak bir karamsarlık havası egemendir. Büyüme oranındaki her 1 puanlık gerileme, 80-100 bin kişilik bir işsiz kitlesinin iş bulmasını engeller.

Resesyon dönemlerinde, kapasite kullanım oranları %80'lerden 70'lere kadar, hatta daha da gerilere düşer. Üretimde reel olarak bir duraklama eğilimi mevcuttur. Bu dönemde, yatırım eğilimleri zayıflar, yeni iş kurmak isteyenler bile bir süre daha beklemeyi tercih ederler.

Resesyon, 9-15 ay süre ile ekonomiyi etkiledikten sonra yerini yavaş yavaş canlanmaya bırakır. Durgun dönemde gelecek için yatırım yapanlar, rakiplerinin önüne geçebilme imkanını yakalayabilirler.

Resesyon etkileri nelerdir?

- Ülke ekonomisi küçülür ve dolayısıyla GSYH negatif büyüme gösterir,

- Ülkenin yerel para birimi döviz kurları karşısında değer kaybeder,

- İthal ürünlerin fiyatları artar ve ürünlerden kaynaklı bir enflasyon baskısı oluşur. Bu nedenle halkın alım gücü azalır,

- Sanayi üretiminde düşüş yaşanır ve işsizlik oranı artar,

- Borsa ve para piyasalarına ciddi zarar verir.