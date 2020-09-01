Renova hangi ülkenin takımı, kaç yılında kuruldu?

Galatasaray, Netfçi Bakü'yü elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Renova - Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar Renova takımını merak etmeye başladı. Peki Renova takımı kaç yılında kuruldu? Hangi ülkenin takımı? Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

FK Renova, 2003 yılında Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Prva Мakedonska Fudbalska Liga'da mücadele etmektedir. Maçlarını 15,000 kişilik Kalkandelen Şehir Stadyumu'nda oynamaktadır.







