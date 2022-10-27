UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde liderlik kapışması oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Rennes'i konuk ediyor. Fransız ekibi ilk yarıyı 3-1 önde kapatırken, Fransız ekibinde forma giyen milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın ikinci yarıda eldivenleri devralıp, devralmayacağı merak ediliyordu.





İlk devrenin sonuna doğru Enner Valencia ile Fransız ekibinin kalecisi Steve Mandanda çarpışınca 37 yaşındaki file bekçisi başına darbe almış ve yerde kalmıştı. Bu sırada da Doğan Alemdar ısınmaya başlamıştı.

İkinci yarıya başlarken Rennes'te oyuncu değişikliği olmadı ancak 52'de teknik direktör Bruno Genesio'dan hamle geldi. Mandanda oyundan alındı ve milli kalecimiz Doğan Alemdar, Rennes kalesine geçti.

Böylece 19 yaşındaki file bekçisi kariyerindeki ilk UEFA Avrupa Ligi maçını temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı oynadı.