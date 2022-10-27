Rennes'te Doğan Alemdar, Fenerbahçe'ye karşı forma giydi
Fenerbahçe-Rennes karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında Enner Valencia ile Steve Mandanda çarpışmış ve kafasına darbe alan Fransız kaleci bir süre yerde kalmıştı. Mücadelenin 52. dakikasında Fransız ekibinde Mandanda oyuna devam edemedi ve eldivenlerini milli kalecimiz Doğan Alemdar'a devretti. Rennes forması giyen 19 yaşındaki Doğan da kariyerindeki ilk Avrupa Ligi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde liderlik kapışması oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Rennes'i konuk ediyor. Fransız ekibi ilk yarıyı 3-1 önde kapatırken, Fransız ekibinde forma giyen milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın ikinci yarıda eldivenleri devralıp, devralmayacağı merak ediliyordu.
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İlk devrenin sonuna doğru Enner Valencia ile Fransız ekibinin kalecisi Steve Mandanda çarpışınca 37 yaşındaki file bekçisi başına darbe almış ve yerde kalmıştı. Bu sırada da Doğan Alemdar ısınmaya başlamıştı.
İkinci yarıya başlarken Rennes'te oyuncu değişikliği olmadı ancak 52'de teknik direktör Bruno Genesio'dan hamle geldi. Mandanda oyundan alındı ve milli kalecimiz Doğan Alemdar, Rennes kalesine geçti.
Böylece 19 yaşındaki file bekçisi kariyerindeki ilk UEFA Avrupa Ligi maçını temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı oynadı.