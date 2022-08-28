Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dynamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kurayla belli olmuştu.

Turnuva'nın formatı

32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak. Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin fikstürü

Ülkemizi Trabzonspor ile birlikte Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ’nin, B Grubu'ndaki maç programı dün açıklandı ve temsilcimiz adına son derece güzel bir fikstür ortaya çıktı. Kanarya, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu eşleşmesinde elinden kaçırdığı Dinamo Kiev ile aynı gruba düşmesinin ardından bu kulvardaki ilk sınavını yine Mircea Lucescu'nun takımı karşısında verecek. Merakla beklenecek mücadele 8 Eylül Perşembe 19.45'te Kadıköy'de olacak. Kanarya ardından 15 Eylül'de Fransa'da Rennes'le karşı karşıya gelecek. Daha sonra Fenerbahçe, 6 Ekim'de evinde, 13 Ekim'de deplasmanda olmak üzere grubun kağıt üzerindeki en zayıf halkası olan Larnaca ile üst üste iki maça çıkacak.









Aynı dönemde de Rennes ile Dinamo Kiev, birbirleriyle kapışacak. Kanarya bu süreci kayıpsız atlatması halinde, grupta zirve hedefine çok yaklaşmış olacak. Temsilcimiz kalan son iki maçını ise 27 Ekim'de sahasında Rennes ve 3 Kasım'da da Polonya'da Dinamo ile yapacak. Kupa 2'de birinciler doğrudan son 16 Turu'na kalacak. İkinciler, Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek üçüncülerle son 16 için Play-Off oynayacak. Avrupa Ligi grubunu üçüncü tamamlayan takımlar da Konferans Ligi son 16 Play-Off turundan yoluna devam edecek.

8 Eylül / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

15 Eylül / Rennes-Fenerbahçe

6 Ekim / Fenerbahçe-AEK Larnaca

13 Ekim / AEK Larnaca-Fenerbahçe

27 Ekim / Fenerbahçe-Rennes

3 Kasım / Dinamo Kiev-Fenerbahçe

Fenerbahçe taraftarına övgü

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Fransız temsilcisi Rennes'de Teknik Heyet Sorumlusu Florian Maurice önemli açıklamalarda bulundu ve Sarı Lacivertliler'in iç sahada oynadıkları maçta oluşan atmosferle ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Rennes Teknik Heyet Sorumlusu Florian Maurice konuyla ilgili olarak, "Dinamo Kiev maçımızı nerede oynayacağımızı bilmiyorum ama Fenerbahçe maçını biliyorum. Fenerbahçe'nin sahasındaki eşsiz atmosferin farkındayız. Bizim için harika bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.







