Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, UEFA Avrupa Ligi grup maçında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı yüksek risk barındırdığı için kendi taraftarına bilet satışını kapattığını ve karşılaşmayı sadece kombine sahipleri ile misafir seyircilerin izleyebileceğini açıkladı.

Rennes Kulübü, Fenerbahçe ile oynanacak maçı; güvenlik önlemleri nedeniyle sadece kombine sahiplerinin ve 1350 misafir takım seyircisinin izleyebileceğini duyurdu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yüksek riskli olarak sınıflandırılan bu Avrupa Ligi maçının güvenliğinden sorumlu yetkililerle yapılan birkaç görüşmenin ardından; Stade Rennais F.C., 12 Eylül Pazartesi günü, başlangıçta planlandığı gibi, Genel Halk bilet gişesini saat 15.00'te açmama kararı aldı.

Bir önlem olarak, bilet satışları bu nedenle kapalıdır. Yaklaşık 19 bin kişi (öncelikle kombine sahiplerimiz) bu nedenle önümüzdeki Perşembe Roazhon Park'ta ağırlanacak.

Bu karar bizi üzüyor, ancak muhataplarımızın tavsiyelerini önemsemek ve futbol maçlarında yaşanabilecek aşırılıkları göz önünde bulundurarak, kulübün öncelikli hedefini karşılama konusunda sorumluluklarımız ön plana çıkıyor. En güvenli şekilde stadyumumuzda maçın izlenmesini sağlamak bizim görevimiz.





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