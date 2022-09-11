Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında karşılaşacağı Fransız ekibi Rennes sakatlık şoku yaşadı.

Ligue 1'in 7. hafta mücadelesinde Auxerre'i konuk eden Rennes'de 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu Baptiste Santamaria maçın 13. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Baptiste Santamaria'nın 15 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceği ise henüz bilinmiyor. Rennes'in kısa süre içerisinde futbolcunun durumu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

Kadronun önemli parçası

Baptiste Santamaria, Rennes'in kadrosunun önemli bir parçası. Fransız futbolcu takımının bu sezon oynadığı maçların tamamında forma giymişti.

Farklı galibiyet

Yaşanan sakatlığa rağmen maçta etkili bir oyun sergileyen Rennes, rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Rennes'e galibiyeti getiren golleri Sulemana, Gouiri, Terrier, Tait ve Abline kaydetti.



