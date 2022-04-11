Sezon başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, performansıyla fark yaratmaya başlamış durumda. Genç kaleci, son olarak takımı Rennes'in deplasmanda Reims'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vurdu.

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Rennes, deplasmanda karşılaştı Reims'ı 3-2 mağlup ederken Doğan Alemdar, maç sırasında çok kritik kurtarışla imza attı. Bunların yanı sıra genç kaleci, 78. dakikada Reims'dan Moussa Doumbia'nın penaltısını çıkararak Rennes'de uzun süre sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Yaklaşık 4 yıl sonra bir ilk!

Rennes forması altında penaltı kurtaran son kaleci, şimdilerde Chelsea forması altında yıldızlaşan Edouard Mendy'ydi. Mendy, 25 Ağustos 2019'da takımı Rennes'in Strasbourg deplasmanında 2-0 kazandığı maçın 40. dakikasında Jonas Martin'in penaltı vuruşunu kurtarmıştı.

25 Ağustos 2019'da Strasbourg'a karşı penaltı kurtaran Mendy, sonrasında 5 penaltı vuruşunda gole engel olamamıştı. Mendy sonrası ilk kaleci olarak görev yapan Alfred Gomis ise 12 penaltı vuruşunda bir kurtarışa imza atamamıştı.

Doğan Alemdar, Reims karşısında maç içinde oldukça başarılı bir performansa imza atarken 78. dakikada kurtardığı penaltı sonrası şanssız şekilde 81. dakikada tekrar bir penaltı pozisyonuyla karşı karşıya kaldı ve bu kez Reims'da Jens-Lys Michel Cajuste, topu ağlara yolladı.