Fransa ekibi Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın TSİ 22.00'de Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Mücadelenin oynanacağı Roazhon Park'ta düzenlenen basın toplantısında Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe'nin çok kaliteli futbolculara sahip olduğunu ve defans hattının tecrübeli oyunculardan oluştuğunu ifade etti. Genesio, "Kalecileri de çok yetenekli bir çocuk. Fenerbahçe, hücumda da çok sağlam bir takım. Mutlaka burada kazanmak isteyeceklerdir" diye konuştu.

"BAPTISTE SANTAMARIA'NIN SAKATLANMASI ORTA SAHADA PROBLEM YAŞATTI"

Genesio, Baptiste Santamaria'nın sakatlanmasının ardından orta sahada bir problem yaşadıklarını dile getirerek, "Santamaria'nın sakatlanması sebebiyle Fenerbahçe karşısına 4-4-2 ya da 4-3-3 şeklinde çıkabiliriz. Orta sahada 2 ya da 3 oyuncu oynatabilirim. Bunun çok önemi yok. Önemli olan oyunun prensibe dayanması. Lesley Ugochukwu, çok beğendiğim bir oyuncu. Santamaria'nın yokluğunda şans bulabilir ama takımda onun gibi genç ve iyi durumda olan başka oyuncular da var. Baptiste'in sakatlığına baktığımızda oyuncu seçimimde her şey olabilir" şeklinde konuştu.

"AVRUPA LİGİ MAÇLARINDA KARŞIMIZA ÇIKAN TAKIMLAR KALİTE VE HIRS OLARAK GENELDE YÜKSEK KALİTEDE OLUYOR"

UEFA Avrupa Ligi mücadelelerinin her zaman çok önemli olduğuna vurgu yapan Bruno Genesio, "Avrupa Ligi maçları her zaman daha yoğun ve oyuncuların kendilerini göstermek istedikleri bir platform oluyor. Daha fazla konsantre oluyorlar. Bu maça da böyle yaklaşarak oynayacaklarını düşünüyorum. Avrupa Ligi maçlarında karşımıza çıkan takımlar kalite ve hırs olarak genelde yüksek kalitede oluyorlar ve oyuncularda psikolojik olarak kendilerini bu seviyeyi yakalayabilmek için hazırlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Genesio, AEK Larnaca karşılaşmasında oyuncularının kararlılıklarını gösterdiğini belirterek, "Oyuncularım önümüzdeki maçlar için neler yapabileceklerini gösterdiler. Diğer Avrupa maçlarında aynı tutkuyla oynayacaklarını düşünüyorum. Geçen seneki kadro bu seneki kadro değil. Daha genç bir oyuncu kadrosuyla çalışıyoruz, bu oyunculara güvenmemiz gerekiyor" dedi.

"DAHA FAZLA MİSAFİR SEYİRCİ İSTERDİK"

UEFA'nın mücadeleyi 'yüksek riskli maç' kategorisine alması hakkında ise Genesio şunları söyledi: "Daha fazla misafir seyircinin olduğu ambiyansta oynamayı biz de isterdik. Bu tür maçlarda futbol için çok önemli olan bir tutku gösteriliyor ve bu oyunculara güzel yansıyor. Bunun da maç üzerinde etkisini görebiliyoruz. Bu yüzden daha fazla seyirciyle oynanmasını isterdik."

İSTANBUL,(DHA)