Montpellier ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuşan Genesio, Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hatalarını sıraladı. Deneyimli hoca açıklamasında, "Hakem futbolda çok önemli.

Örneğin, Fenerbahçe maçında Amine Gouiri'ye iki sert faul yapıldı. Sadece birine sarı kart çıktı. Adrien Truffert'e yapılan faul sonrası penaltı verilmeliydi. Martin Terrier'in attığı golü ise VAR iptal etti." sözlerini kullandı.





"HAKEMLER MAÇA ETKİ ETTİ"

Genesio Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu ancak hakem tarafından da desteklendiğini belirterek, "Bence hakemler, Fenerbahçe ile oynadığımız maça etki etti. Bunun hakkında çok konuşmuyoruz ama bize karşı yapılan birçok hata da vardı.

Biz de hatalar yaptık, bunu biliyoruz, bunu ilk söyleyen de benim zaten. Fenerbahçe de çok yetenekli bir takım ve hatalarımızdan faydalandılar. İyi bir maç çıkardılar ama hakem tarafından çok iyi şekilde desteklendiler." sözlerini kullandı.

MAÇIN SONU HER ŞEYİ MAHVETTİ"

Fenerbahçe karşısında iyi oyun oynadıklarını belirten Genesio, "Fenerbahçe maçını bir kenara bıraktım ama yine de söylemek isterim, 30 dakika boyunca çok yüksek seviyede oynadık. Devre arasına kadar çok iyiydik. Pozisyon vermedik. Maçın sonu her şeyi mahvetti. Fenerbahçe maçından elbette dersler çıkaracağız." ifadeleriyle açıklamalarını noktaladı.





LİDERLİK POLONYA'YA KALDI

Rennes karşısında beraberlik alan Fenerbahçe, gruptaki liderlik şansını son hafta maçlarına bıraktı. 3 Kasım Perşembe günü Polonya’da Dinamo Kiev’le karşılaşacak sarı-lacivertlilere sadece galibiyet yetmeyecek.

Jorge Jesus’un takımı gol averajına da önem vermek zorunda. Şu anda artı 1 gol averajıyla lider olan Fenerbahçe, bir yandan Fransa’da oynanacak Rennes-Larnaca maçını da takip edecek. İkili averajları da eşit olan Fenerbahçe ve Rennes gelecek hafta aynı puan ve averajda olursa bu kez takımların deplasman galibiyetleri, deplasmanda attıkları goller ve disiplin kriterlerine bakılacak. (Skorer)