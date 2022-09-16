Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Rennes'e konuk oldu. Temsilcimiz, Roazhon Park’ta oynanan ve 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 60. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+2. dakikada da Enner Valencia’nın (P) golleriyle 2-2’lik skorla ayrıldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 4'e yükseltirken averajla Rennes lider oldu, temsilcimiz 2. sırada yer aldı. Ev sahibinin golleri ise 51. dakikada Terrier, 54. dakikada da Majer’den gelirken; 83. dakikada Hamari Traore, İrfan Can Kahveci’ye yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun alanını terk etti.

Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlikler yaşanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da Rennes tribünleriyle tartıştı. Tecrübeli teknik adam, tribünden kendisine yapılan sözlü sataşmaya karşılık verdi. Portekizli futbol adamının bir hayli kızgın olduğu gözlenirken Jesus'un yardımcıları ve görevliler başarılı ismi güçlükle sakinleştirdi.

Sadece kombine sahipleri geldi

UEFA, Rennes ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi ‘riskli maç’ kategorisine almıştı. Bu nedenle Fransız yetkililer de bu zorlu mücadele öncesi Rennes Kulübü’yle temasa geçerek bir dizi özel önlem aldı. Buna göre karşılaşmada Fransız ekibinin tribünlerinde sadece 19 bin kombine kart sahibi taraftar yer alabildi. Ayrıca Sarı-Lacivertli futbolseverler için de 1350 kişilik yer ayrıldı. Bu nedenle 30 bin kapasiteli Roazhon Park’ta yaklaşık 20 bin seyirci yer aldı.

Dinamo, AEK’i Polonya’da ağırladı

Avrupa Ligi B Grubu’ndaki diğer maçta, ilk hafta sahadan puansız ayrılan iki takım karşı karşıya geldi. Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Dinamo Kiev, evinde Rennes’e aynı skorla yenilen AEK Larnaka’yı ağırladı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması nedeniyle karşılaşma Polonya’nın Krakow şehrindeki Jozef Pilsudski Stadı’nda oynandı. 90 dakikada sürpriz bir sonuç çıktı ve AEK Larnaca maçı 1-0 kazandı. Dinamo Kiev, hafta sonunda Lviv’i 1-0 yenerek ligde bu sezonki ilk galibiyetini aldı. AEK Larnaka da Nea Salamis’i aynı skorla devirdi ve onlar da Güney Kıbrıs Rum Kesimi Ligi’nde siftah yaptı.



