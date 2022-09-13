Rennes - Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe 'nin, deplasmanda Rennes ile oynayacağı mücadelede Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa ekibi Rennes ile 15 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’da deplasmanda oynayacağı müsabakayı Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov’un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins görev yapacak.

Bilet satışı yok

Rennes, Fenerbahçe maçında güvenlik endişeleri nedeniyle, bilet satışını halka açmama kararı verdiklerini açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, UEFA Avrupa Ligi grup maçında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı yüksek risk barındırdığı için kendi taraftarına bilet satışını kapattığını ve karşılaşmayı sadece kombine sahipleri ile misafir seyircilerin izleyebileceğini açıkladı.

Rennes Kulübü, Fenerbahçe ile oynanacak maçı; güvenlik önlemleri nedeniyle sadece kombine sahiplerinin ve 1350 misafir takım seyircisinin izleyebileceğini duyurdu.