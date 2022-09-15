Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes ile karşılaşacak. Temsilcimiz, ilk maçta Dinamo Kiev'i ağırlamış ve Ukrayna ekibini 2-1'le geçmişti. Teknik direktör Bruno Genesio'lu Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti. Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.

Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Fenerbahçe maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Rennes-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Ugochukwu, Tait, Majer, Terrier, Sulemana, Gouir

Fenerbahçe: Altay, Gustavo (Serdar), Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Emre, King, Valencia

Avrupa sahnesinde 248. randevu

Sarı-Lacivertliler, bu akşam Rennes karşısında tarihindeki 248 Avrupa Kupası maçına çıkacak. Ülkemizi Avrupa’da en fazla temsil adan takımlardan biri olan Fenerbahçe, şu ana kadar 91 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Kanarya, rakipleriyle 53 defa berabere kalırken, 103 müsabakada ise mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler, Avrupa’daki mücadelelerde rakip fileleri 314 kez havalandırdı. Temsilcimiz kalesinde ise 359 gol gördü.

Serdar Aziz sürprizi olabilir

Jorge Jesus’u, hücum hattındaki rekabet zorluyor. Portekizli hoca, Rennes karşısında hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmeyi planlıyor. Jesus’un kadro seçiminde sürpriz yapabileceği bir diğer bölge ise sağ stoper. Gustavo Henrique, son Dinamo Kiev galibiyetinde maçın kahramanı olmuştu. Sambacı, duran toplardaki etkinliğiyle hücum için de iyi bir silah. Ancak ağır bir oyuncu olması, hızlı Rennes hücumcuları karşısında sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle Jesus’un, taktik maçlarda Serdar Aziz’i de 11’de denediği öğrenildi.

Sadece kombine sahipleri gelecek

UEFA, Rennes ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi ‘riskli maç’ kategorisine almıştı. Bu nedenle Fransız yetkililer de bu zorlu mücadele öncesi Rennes Kulübü’yle temasa geçerek bir dizi özel önlem aldı. Buna göre bu akşamki karşılaşmada Fransız ekibinin tribünlerinde sadece 19 bin kombine kart sahibi taraftar yer alabilecek. Ayrıca Sarı-Lacivertli futbolseverler için de 1350 kişilik yer ayrıldı. Bu nedenle 30 bin kapasiteli Roazhon Park’ta bu akşam yaklaşık 20 bin seyircinin olması bekleniyor.

Dinamo, AEK’i Polonya’da ağırlayacak

Avrupa Ligi B Grubu’ndaki diğer maçta, ilk hafta sahadan puansız ayrılan iki takım karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Dinamo Kiev, evinde Rennes’e aynı skorla yenilen AEK Larnaka’yı ağırlayacak. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması nedeniyle karşılaşma Polonya’nın Krakow şehrindeki Jozef Pilsudski Stadı’nda oynanacak. Dinamo Kiev, hafta sonunda Lviv’i 1-0 yenerek ligde bu sezonki ilk galibiyetini aldı. AEK Larnaka da Nea Salamis’i aynı skorla devirdi ve onlar da Güney Kıbrıs Rum Kesimi Ligi’nde siftah yaptı.

Fenerbahçe'nin 24 kişilik kamp kadrosu:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.