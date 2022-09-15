Rennes-Fenerbahçe maçı (CANLI)

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes ile karşılaşıyor. Temsilcimiz, ilk maçta Dinamo Kiev'i ağırlamış ve Ukrayna ekibini 2-1'le geçmişti. Teknik direktör Bruno Genesio'lu Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti. Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.

Fransa'da sahaya atılan patlayıcı maddeler yüzünden, Rennes - Fenerbahçe maçı gecikmeli başladı.

Mücadelenin 14. dakikasında paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gustavo Henrique'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

15. dakikada Rennes gole yaklaştı. Martin Terrier'in arka direğe gönderdiği topa Amine Gouiri'nin vuruşu yandan auta gitti. Sonrasında da pozisyon için ofsayt bayrağı havya kalktı.

Gol iptal

Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. İrfan Can Kahveci'nin golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Rennes-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roazhon Park'ta oynanan Rennes-Fenerbahçe maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetiyor. Bu akşam saat 22.00'de başlayan ve Exxen'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Rennes-Fenerbahçe 11'ler:

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Terrier, Sulemana, Gouiri

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan Peres; Osayi, Mert Hakan, İsmail Yüksek, Lincoln; İrfan Can, Joshua King, Batshuayi.

Avrupa sahnesinde 248. randevu

Sarı-Lacivertliler, bu akşam Rennes karşısında tarihindeki 248 Avrupa Kupası maçına çıkacak. Ülkemizi Avrupa’da en fazla temsil adan takımlardan biri olan Fenerbahçe, şu ana kadar 91 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Kanarya, rakipleriyle 53 defa berabere kalırken, 103 müsabakada ise mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler, Avrupa’daki mücadelelerde rakip fileleri 314 kez havalandırdı. Temsilcimiz kalesinde ise 359 gol gördü.