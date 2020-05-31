Fransa Ligue 1'de başarılı bir sezonu geride bırakan Rennes, önümüzdeki sezonun hedefleri doğrultusunda genç yıldızı Eduardo Camavinga'yı takımda tutmak istiyor.

Transferde adı Liverpool, Manchester United ve Real Madrid gibi devlerle anılan Camavinga'nın durumuna ilişkin son sözü Rennes Başkanı Nicolas Holveck söyledi.

RTL'ye açıklamalarda bulunan başkan, "Eduardo Camavinga için belirlediğimiz yol gelecek sezon da Rennes ile devam etmesi yönünde. Net şekilde söyleyebilirim ki Eduardo, yeni sezon planlamamızda yer alıyor" ifadelerini kullandı.