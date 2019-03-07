Rennes - Arsenal maç sonucu: 3-1

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rennes, kupanın favorilerinden Arsenal'i konuk etti.

Konuk ekip Arsenal, karşılaşmaya çok hızlı başladı ve henüz 3. dakikada Alex İwobi ile 1-0 öne geçti. Oyun Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken, konuk ekip 41. dakikada Sokratis'in oyundan atılmasıyla şok yaşadı.

Kırmızı kartın hemen ardından Rennes, Benjamin Bourigeaud ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda ise Rennes rüzgarı esti. Arsenal kalesini adeta abluka altına alan ve oyunun tek hakimi olan Fransız ekibi, 65'de Nacho'nun kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Skoru belirleyen sayıyı ise 88. dakikada İsmaila Sarr kaydetti.

Rennes, bu golle birlikte Arsenal'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Turun ilk maçını evinde 3-1 kazanan Rennes çeyrek final yolunda büyük bir avantaj yakalarken Arsenal ise tur şansını zora soktu.