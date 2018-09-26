Renegades takım içinden önemli bir rol ile ayrılık yaşadı

Bir süre önce CLG adına mücadele eden Ryu, Aleksandar “kassad” Trifunoviç’den sonra deneme süreci olmaksızın direkt olarak kadroya katılmıştı.

Renegades, Londra’da gerçekleşen FACEIT Major 2018’de büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Ekip, New Challenger Series’de dördüncü turda TyLoo ve temsilcimiz Space Soldiers’a karşı mücadele etmişti.Ryu olayla ilgili bu açıklamalarda bulundu:

Takımı yönetmeme izin veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Eğlenceli ve zorlu bir maceraydı ve bütün takım arkadaşlarım için en iyisini diliyorum. Taraftarlarımıza keşke daha iyi sonuçlar sunabilseydik benden sonra takımın bunu yapabileceğine inanıyorum. Geleceğime gelince, benim arayışımın ne olacağı konusunda kararsızım, aklımda birkaç şey var ve birkaç tanesi zaten kafamda gündemde, ama şu anda resmi olan hiçbir şey yok.

Renegades 2 Ekim’de ESL Pro League Sezon 8’de eUnited ekibine karşı mücadele edecek.

Renegades:

Aaron “AZR” Ward

Justin “jks” Savage

Karlo “USTILO” Pivac

Noah “Nifty” Francis

Joakim “jkaem” Myrbostad

KAynak. Playerbros