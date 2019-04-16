Renault Formula 1 Takımı Çin’den puanla döndü

Daniel 7’nci sırada başladığı yarışı aynı sırada tamamlayarak 2019’a altı puan ile başlamış oldu.

Nico Hülkenberg verdiği moladan sonra 16’ıncı turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Yarışa 8’inci sırada başlayan Nico Hülkenberg,“Bugünkü yarış bizim için gerçekten bir hayal kırıklığıydı. Zor bir başlangıç oldu, bir sıra geri düştüm ve önümdeki araçları takip etmekte zorlandım. Pit stop sonrası araç trafiği ile karşı karşıya kaldım ve araçta bir güç kaybı hissettim. Sorunu gidermek için elimizden geleni yaptık ancak başarılı olamadık ve çekilmek zorunda kaldık. Bir sonraki yarışa kadar çalışıp her şeyi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz.”

7’nci sırada başladığı yarışı aynı sırada tamamlayan Daniel Ricciardo, “Yarışı puan sıralamasında tamamlayarak takımımla ilk puanlarımı kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Bundan olumlu sonuçlar çıkaracağız. Kolay bir 7’ncilik gibi gözükmüş olabilir, ancak öyle değildi. Çok fazla mücadele etmek zorunda kalmadım ancak yarış boyunca arkamdaki araçlar beni çok zorladı. Önemli bir sonuç elde ettik, bugün için alabileceğimizin en iyisini aldık. Önümüzdeki birkaç yarışta da ilerleme kaydetmek ve işimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz.”

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul; “Daniel’in bu yarışta bizimle ilk puanlarını kazanmış olmasından dolayı mutluyuz. Yerini ve lastiklerini korumak için tek mola vererek bunu başardı. Nico ise ne yazık ki bir sorundan dolayı çekilmek zorunda kaldı. Bu durumu daha ayrıntılı inceleyip değerlendireceğiz. Şimdi önümüzdeki yarışa konsantre olacağız.” dedi.



