Remco Evenepoel, ilk pro galibiyetini elde etti

12 Haziran’da 183.4 kilometrelik Sint-Niklaas – Knokke-Heiststart etabıyla start alan Belçika Turu’nun, dün koşulan Knokke – Zottegem etabını kazanan Evenepoel, genel klasmanda da birinci sıraya yerleşti.

180.8 kilometrelik etabı 4:26:04’le bitirerek birinci sıraya yerleşen genç dünya şampiyonu, son 20 km solo kaçış yaparak aldığı etap galibiyetiyle, finiş çizgisinde tek başına geçerek sonuçta ikinci sıraya yerleşen takım arkadaşı Fabio Jakobsen’le arasında 42 saniyelik bir fark açmayı başardı.

Kariyerinin ilk profesyonel zaferini kendi ülkesinde, ailesinin önünde alan Belçikalı yıldız, geçtiğimiz yıl hem yol hem de bireysel zamana karşı yarışlarında dünya şampiyonu olmuştu. Bu yıl 55.si düzenlenen Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda da yarışan Evenepoel, sezon içindeki en iyi performanslarından birini turun kraliçe etabında sergilerken, turu genel klasman 4.sü olarak tamamlamıştı.

(Cyclist)