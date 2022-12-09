Rekorun adı: 'Vedat Muriqi'

Fenerbahçe 'den Lazio'ya 20 milyon Euro'ya transfer olan Vedat Muriqi, başkent ekibinde kariyerinin en zorlu günlerini geçirdi. Geçtiğimiz sezon Mallorca'ya kiralık olarak giden ve kendini bulan Vedat Muriqi bu sezon başında Club Brugge'a imza atacaktı fakat sağlık kontrollerindeki problem nedeniyle 7.7 milyon Euro karşılığnda Mallorca'ya transfer oldu.





Vedat Muriqi, Mallorca'da bıraktığı yerden devam etti. Kosovalı golcü 12 maçta 8 gol atarken 1 asist yaptı. Kosova Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıkan Muriqi, 5 gol atıp 2 asist yaptı. Formunun zirvesinde olan Kosovalı yıldızın talipleri de her geçen gün artt. Mallorca, Vedat Muriqi'nin bonservis bedelini belirledi. İşte ayrıntılar...

LEWANDOWSKI İLE YARIŞIYOR

Vedat Muriqi, İspanya LaLiga'da Mallorca formasıyla 12 maça çıkarken 8 gol atmayı başardı. Kosovalı yıldız, gol kallığında ikinci sırayı Real Betis'ten Borja Iglesias ile paylaşıyor. Borja Iglesias, 8 gole 13 maçta ulaşırken Muriqi, 12 maç sonunda bu gol sayısına ulaşmış durumda.

Gol krallığı yarışında zirve ise Barcelona formasıyla 14 maçta 13 gol atan Robert Lewandowski'nin...

MALLORCA 7.7 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Vedat Muriqi, 2020'de 20 milyon Euro'ya Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan Muriqi, 2021-22 sezonunun ikinci yarısını Mallorca'da kiralık olarak geçirdi.

Yaz transfer döneminde Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kosovalı golcünün Club Brugge'e transferi son anda iptal olmuştu. Muriqi'nin satın alma opsiyonunu kullanamayan Mallorca, sonrasında yaptığı hamle ile yıldız oyuncuyu 7.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

REAL MADRID, ASTON VILLA VE SEVILLA İSTİYOR

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mallorca'ya fırtına gibi esen Vedat Muriqi için Real Madrid başta olmak üzere Aston Villa ve Sevilla nabız yoklamaya başladı. Habere göre Lazio ve Mallorca arasındaki anlaşmada Muriqi'nin sonraki satışından yüzde 45'lik pay Lazio'ya verilecek.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Roma'da geçirdiği 18 ayda bekleneni veremeyen golcü İspanya'da iyi gidiyor. Geçen sezonun ikinci yarısında Mallorca'nın ligi güvenli bir yerde bitirmesine yardım etti, hatta şimdi gol krallığında Lewandowski'nin ardından ikinci sırada. Bu nedenle birçok kulüp onu düşünüyor. Ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 45'lik pay Lazio'ya verilecek."

MALLORCA BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberin detayında Mallorca'nın Vedat Muriqi için 20 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. 20 milyon Euroluk bir satış gerçekleşmesi durumunda ise Lazio'ya 9 milyon Euro ödenecek.

Vedat Muriqi ile Real Madrid, Sevilla ve Aston Villa ilgileniyor. Haberde Lazio'nun ekonomik olarak kötü günlerden geçtiği ve başkan Lotito'nun Vedat Muriqi ve Luis Alberto'nun satışından gelecek parayı beklediği ifade edildi.

ETO'O'DAN SONRA REKOR KIRACAK

Mallorca tarihinin 7.7 milyon Euroluk bınservisiyle en pahalı transferi olan Vedat Muriqi, 20 milyon Euro'luk bir satış geçrekleşmesi durumunda kulüp tarihinin Samuel Eto'o'dan sonra en fazla bonservis getirecek oyuncusu olacak.





Samuel Eto'o, 2004-2005 sezonunda 27 milyon Euroluk bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu. Vedat Muriqi, 27 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel ile ayrılırsa kulüp tarihinin hem en pahalı transferi hem rekor bonservisle ayrılan oyuncusu olacak.