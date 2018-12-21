Missy Franklin... 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na katıldığı da henüz 17 yaşındaydı ama 4’ü altın ve 1’i bronz olmak üzere tam 5 olimpiyat madalyasını boynuna taktı. Bir de üstüne 200m sırtüstünde (2.04.06) hala kırılamayan dünya rekorunu da eline geçirdi. Dünya Şampiyonaları’nda 11 altın madalyası da bulunan ABD’li sporcunun genç yaştaki yükselişi tüm dünya basınında da yer almış ve tarihin en iyi yüzücüleri arasında yer alması bekleniyordu. Ancak sakatlık en büyük şanssızlığı oldu.

‘Her gün büyük ağrılar çekiyorum’

Omzundan ameliyat olan Franklin, bunu hiçbir zaman atlamadı. Omzundaki sakatlık kronik ağrıya dönüşen ‘Missy’ 2016 Rio Olimpiyatı öncesi de depresyon, anksiyete ve uykusuzlukla mücadele ettiğini de açıklamıştı. Geçen 2 yıllık süreçte ABD’li yüzücü daha fazla dayanamadı ve 23 yaşında verdiği emeklilik kararını yazdığı mektupla duyurdu. Franklin mektubunda, “Çok uzun bir düşünme sürecinin ardından emekliye ayrılmam gerektiğini anladım. Artık hazırım. Çünkü her gün büyük ağrılar çekiyorum. Artık kendimi, eş ve anne olmaya hazırlıyorum” ifadelerini kullandı.