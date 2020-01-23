Rekortmen minik atıcının hedefi Milli Takım

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle profesyonel sporla tanışan Ahmet Muhammed Tekdal, minik erkekler tüfek kategorisinde Türkiye rekorunu elinde bulundurmanın sevincini yaşıyor. Üç yılda düzenlenen 13 organizasyonda 6 kez art arda kendi rekorunu kırarak madalyalar kazanan Ahmet Muhammed Tekdal, rakiplerine fırsat tanımadı.

Arkadaşları arasında "keskin nişancı" lakabıyla bilinen Ahmet Muhammed Tekdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok madalya sahibi olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 6 Türkiye şampiyonasına katıldım. Bütün müsabakalarda kendi rekorumu kırdım. Minikler kategorisinde halen rekor bende. Amacım atıcılık antrenörü ya da Allah izin verirse gelecek yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerinde keskin nişancı olmak." ifadelerini kullandı.

Ahmet Muhammed Tekdal, yaş kategorisinin büyümesiyle milli takım forması giyip Türkiye’yi temsil etmek istediğini sözlerine ekledi.

Kahraman: "Milli sporcu adayıdır"

Antrenör Hidayet Kahraman, 14 yıldır Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yaptığını söyledi.

Öğrencisi Ahmet Muhammed Tekdal’ın atıcılık sporunda çok ileri bir seviyeye geldiğini aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Halen Türkiye rekoru sporcumda. Muhammed, geçen ekimde Mersin’de yapılan Havalı Silahlar Federasyon Kupası’nda Türkiye birincisi oldu. Minik erkekler kategorisinde yarışan Muhammed, 2020 yılından sonra yıldızlarda yarışacak. Kendisi milli sporcu adayıdır. Sporcum, atış antrenörü olmayı hedefliyor. Çocuk ve gençlere tavsiyem, evde boş vakit geçirmektense buraya gelip spor yapmaları."

Keleş: "Dikkati çeken bir sporcu"

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Ahmet Muhammed Tekdal’ın katıldığı 13 organizasyondan da madalyayla döndüğünü dile getirdi.

"Ahmet Muhammed, kazandığı şampiyonluklarla dikkati çeken bir sporcu." diyen Keleş, "Yapmış olduğumuz bir proje devamında Bakanlığımızın da desteğiyle dijital atıcılık salonunu açarak ilimizde ve bölgemizde sporcularımıza hizmet etmekteyiz." ifadesini kullandı.



