Rekorlarla şampiyonluğa

Almanya Bundesliga’nın koronavirüs arasının ardından lider Bayern Münih, hız kesmedi. Frankfurt ve Union Berlin engellerini aşan Bavyera temsilcisi, önceki gün de takipçisi Dortmund’u deplasmanda 1-0 yenerek Sarı-Siyahlılar ile arasındaki puan farkını 7 yaptı. Bitime 7 hafta kala önemli bir avantaj yakalayan Kırmızı-Beyazlılar, şampiyonluk ipini göğüslemek adına da dev bir adım attı. Eğer Hansi Flick’in öğrencileri, bu sezon da ipi göğüslerse Lyon’un rekorunu tarihe gömecek. Daha önce 5 büyük lig arasında 2001-2008 arasında 7 kez şampiyon olan Fransız ekibi bu alanda, Bayern Münih ile rekoru paylaşıyor.

Geçen sezon ortak oldular

2012-13 sezonundan beri yani üst üste 7 sezondur şampiyonluğa uzanan Bayern Münih, rekora geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonluk ile ortak oldu. Şimdi de sezonun geri kalanında büyük bir avantaja sahip olan Kırmızı-Beyazlılar, 2019-2020 sezonunu zaferle taçlandırırsa 5 büyük lig arasında üst üste en çok lig şampiyonluğu kazanan takım unvanını ele geçirmiş olacak.

Hocalar ne dedi?

Hansi Flick(Bayern Münih): Çok önemli bir galibiyet. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım attık. Teknik direktör olarak umarım ilk şampiyonluğumu kazanırım. Gelecek konusunda tahmin yapan biri değilim. Şuan 7 puanlık bir farka sahibiz ve bu iyi hissettiriyor.”

Lucian Favre (Dortmund): Maçın ilk 30 dakikasına iyi başladık. Ancak ilk yarının sonlarına doğru golü yedik. İkinci yarıda da fırsatlar yaratmaya çalıştık, şansımız da vardı. Ama bunu iyi değerlendiremedik. En azından beraberliği hak ediyorduk.”

Kimmich: En güzel gollerimden biri

Sağ bekten orta sahaya devşirilen ve merkezde takım arkadaşı Goretzka ile çok iyi bir uyum yakalayan Kimmich, 43.dakikada takımına zaferi getiren golü şu sözlerle anlattı: “Maçtan önce kaleci Burki’nin, kale çizgisinin dışarıda durduğu söylendi. Bende bu anı kovaladım. Onun önde olduğunu görünce kaleye vurdum ve birazda şansla top içeri girdi. Hayatımın en güzel gollerinden ve en önemli anlarından biriydi"



