Rekorlarla gelen müthiş şampiyonluk

Önceki gece Güney Amerika futbolunun zirvesi olan Libertadores Kupası’nın finali müthiş bir kapışmaya sahne oldu.

Arjantin ekibi River Plate, 14. dakikada Santos Borre ile öne geçti: 0-1. Brezilya ekibi Flamingo, 89 ve 90. dakikada Gabigol’un sayılarıyla zafere uzandı.

Ayrıca Kırmızı-Siyahlı ekibin bu zaferi, müthiş rekorlar ile geldi. Flamingo, 38 yıl sonra bu kupayı kazandı. Teknik direktör Jorge Jesus ise Benfica’nın başında 2013 ve 2014 yıllarında üst üstte oynadığı iki Avrupa Ligi finalinin ardından mutlu sona ulaştı.

Rafinha, Libertadores ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 10. oyuncu oldu.