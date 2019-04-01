Rekorların adamı Lionel Messi

Önceki gün Espanyol ağlarını 2 kez sarsan Barcelonalı Messi, üst üste 10 sezonda da 40 gol barajını geçti. Arjantinli, La Liga’da 334. galibiyetini de elde ederek Iker Casillas’ın rekorunu egale etti.

01 Nisan 2019, Pazartesi 06:16
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Rekorların adamı Lionel Messi

İspanya La Liga'da Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi, önceki gün Espanyol karşısında alınan 2-0’lık galibiyette takımının gollerini atan isim olmuştu. Böylece bu sezon tüm kulvarlarda 41 gole ulaşan 31 yaşındaki futbolcu, arka arkaya 10. sezonunda da ‘40’ barajını geçti.

Öte yandan Arjantinli bu galibiyet ile birlikte ligde 334. zaferine ulaşarak Real Madrid’in efsane kalecisi Iker Casillas’ın rekorunu egale etti.

Ondan iyisi yok!

Espanyol karşısında kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha ekleyen Messi, ayrıca bu sezonki performansı ile de göz dolduruyor.

Ligde 31, Şampiyonlar Ligi’nde 8, kupada 2 gol kaydeden Arjantinli, bu alanda zirveyi kimseye kaptırmadı.

La Liga’da 12 gol pası veren Messi, asist krallığında da ilk sırada. 

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