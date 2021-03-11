Rekorların adamı Erling Haaland

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda önceki gün oynanan Borussia Dortmund-Sevilla maçını takip edenler, tarihe tanıklık etti. İlk maçı 3-2 kazanan Alman ekibi, nefes kesen rövanşta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı, çeyrek finale çıktı.

Ancak maça damgasını, 2 gol birden atan Sarı- Siyahlılar'ın süperstarı Erling Haaland vurdu. Haaland, 90 dakika içerisinde Devler Ligi'nin tarihine geçti. 14. maçında 20. golünü atan 20 yaşındaki forvet, bu sayıya en hızlı ulaşan isim olurken, aynı zamanda 20 gol atan en genç futbolcu unvanını da eline geçirdi. Norveçli, Kupa 1'de üst üste 4 maçta 2'şer gol atan ve üst üste 6 maçta da rakip fileleri havalandıran ilk futbolcu olmayı da başardı.

Lopetegui: Cezalandırıldık

Maç sonrasında Sevilla'nın hocası Julen Lopetegui, Haaland'ın durdurulamaz olduğunu söylerken, kendisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Lopetegui, şu çarpıcı yorumu yaptı: "Dortmund'a karşı oynadığımız 4 devrenin 3'ünde, iyi olan takım bizdik ancak bir dönemi domine edecek bir oyuncu tarafından cezalandırıldık."