Rekor gelir mi? Tarihin en gollü haftası...
Süper Lig'in 17.haftası adeta gol yağmuruna sahne oldu. Geride kalan 5 maçta takımlar toplam 28 gol attı ve 5,6 gol ortalamasına ulaşıldı. Bugün oynanacak dört maçta 16 gol olması halinde tarihin en gollü haftası yaşanabilir..
Süper Lig'in 17.haftası bir başka deyişle ilk yarının son haftasında adeta gol yağmuru yaşandı. Oynanan 5 maçta takımlar toplam 28 gol attı ve 5,6 gol ortalamasına ulaşıldı. Bugün oynanacak dört maçta en az 16 gol olması halinde tarihin en gollü haftası yaşanabilir.
Lig tarihinde bir haftada en çok 43 gol atıldı
Süper Lig tarihinde bir haftada en çok 43 gol atılmıştı. 1995-96 sezonunda 8.haftada ve 1997-98 sezonunda 30.haftada 43'er gol atılmıştı.
Süper Lig puan durumu | Süper Lig 17. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig 17.hafta sonuçları
Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği
Ankaragücü 2-2 Denizlispor
Başakşehir 5-1 Kasımpaşa
Trabzonspor 6-2 Kayserispor
Galatasaray 5-0 Antalyaspor
2019-20 sezonunun gol ortalaması en yüksek haftası 17.hafta
Süper Lig'de bu sezon gol ortalaması en yüksek hafta şu an için 17.hafta. Bu hafta 5,6 gol ortalamasına ulaşılırken geçen hafta 9 maçta atılan 36 golle 4,0 gol ortalamasına ulaşılmıştı.
1.hafta 18 gol 2,00
2.hafta 28 gol 3,11
3.hafta 24 gol 2,66
4.hafta 25 gol 2,77
5.hafta 21 gol 2,33
6.hafta 24 gol 2,66
7.hafta 28 gol 3,11
8.hafta 33 gol 3,66
9.hafta 29 gol 3,22
10.hafta 18 gol 2,00
11.hafta 20 gol 2,22
12.hafta 18 gol 2,00
13.hafta 33 gol 3,66
14.hafta 28 gol 3,11
15.hafta 25 gol 2,77
16.hafta 36 gol 4,00
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