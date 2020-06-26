Son dakika haberi..Manchester City'nin deplasmanda Chelsea karşısında puan kaybetmesinin ardından Liverpool, 1992 yılında kurulan Premier Lig tarihinde ilk şampiyonluğunu ilan etti. Jürgen Klopp'un ekibi bitime 7 hafta şampiyon olarak Premier Lig tarihinde bir rekora da imza attı. Liverpool böylece Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım unvanına sahip oldu









30 yıl sonra zirvede

Liverpool en son 1990 yılında İngiltere 1.Lig adı altında oynanan ligde şampiyon olmuş ardından 30 yıl mutlu sona ulaşmak için beklemişti. Liverpool böylece İngiltere 1.Ligi ve Premier Lig'de toplamda 19.kez şampiyon olurken bu alanda ilk sırada yer alan Manchester United'a bir adım daha yaklaştı. Kırmızı şeytanlar daha önce 20 kez şampiyon olmuştu

31 maç 86 puan maç başına 2,77 ortalama

Geride kalan 31 haftada sadece üç kez puan kaybı yapan ve 86 puan toplayıp 2,77 gibi müthiş bir ortalama yakalayan Liverpool, en yakın takibi Manchester City takımına 23 puan fark yaptı. Lig tarihinde en son Manchester United, efsanevi teknik adam Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United 14 Nisan 2001'de bitime 5 hafta kala şampiyon olmuştu.

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