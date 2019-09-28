Rekor Aydın Siyavuş’ta

Basketbol Süper Ligi’nin 53 yıllık tarihinde 20 Türk, 5 de yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı. En çok şampiyonluk yaşayan başantrenör ise Aydan Siyavuş. Türk basketbolunun önemli isimlerinden olan Aydan Siyavuş, 6 kez Eczacıbaşı, 1 kez de Anadolu Efes olmak üzere toplam 7 kez şampiyon oldu.

Aydın Örs ise 6 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor. Oktay Mahmuti, ligde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan tek antrenör. Mehmet Baturalp, Zeljko Obradovic ve Ergin Ataman da 4’er kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında bulunuyor. Fenerbahçe’nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Süper Lig’de en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.