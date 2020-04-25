Rekabetçi Valorant modu çok yakında oyuna eklenecek

Valorant oyuncularının merakla beklediği rekabetçi mod çok yakın bir zamanda oyuncuların beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

Henüz kapalı beta aşamasında bulunan Riot Games‘in yeni gözdesi VALORANT 0.49 güncellemesi ile birlikte rekabetçi oyun sistemine kavuşacak. Başlangıçta Avrupa ve Kuzey Amerika bölgeleri için oyuncuların beğenisine sunulacak olan oyun modu için kesin bir tarih belirtilmemiş olsa da bekleyiş çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

League of Legends‘a benzer bir derecelendirme sistemine sahip olacak olan modda en düşükten yükseğe doğru demir, bronz, gümüş, altın, platin, elmas, ölümsüz ve Valorant olmak üzere toplamda 8 adet ana rütbe bulunacak. Bu rütbelerden her biri ise kendi altında 3 adet katman barındıracak. Rekabetçi sistemde yer almak isteyen oyuncuların ise en az 20 normal oyun oynaması gerekiyor.

Derecelendirme sisteminde yetenek bazlı bir eşleştirmeye gidileceğini bildiren Riot yetkilileri maçlardaki dengesizliğin önüne geçmek için maçlarda yer alacak oyuncular arasında en fazla 2 rütbe fark olacağını da belirtmiş durumdalar. Oyuncuların oyundan kopmaması ve rekabet faktörünü arttırmak için kapalı beta aşamasında oyuna eklenecek sistem oyunun çıkış tarihine kadar düzeltmeler yapılabilmesi için de geliştiricilere olanak sağlayacak.

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