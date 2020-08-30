Reims - Lille maç sonucu: 0-1

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Reims'e konuk oldu. Ligde zirve mücadelesini hedefleyen Lille, Jonathan Bamba'nın 32. dakikada attığı güzel golle ilk yarıyı önde kapattı. Golün pasını ise Burak Yılmaz verdi. Maçın 2. yarısında iki ekibin de çabaları sonuç vermeyince, Lille karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 87, Burak Yılmaz ise 79 dakika oyunda kalırken, diğer bir milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı oyuna 79. dakikada dahil oldu.

Lille bu galibiyetle 2. maç sonrası 4 puana ulaştı, Reims ise 1 puanda kaldı.