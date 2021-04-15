Reha Erginer: Oturup her şeyi gözden geçirmemiz şart

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor’a 4-1 yenilen Beypiliç Boluspor’da teknik direktör Reha Kemal Erginer, kötü oynadıkları için mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında çok kötü oynadıklarını kaydetti.

Önceki hafta deplasmanda Altay’ı yendiklerini anımsatan Erginer, "Bugün baktık onun tam tersi bir oyun ve mantalite. İki maç arasında siyahla beyaz kadar fark var. Altay maçında ne kadar disiplinli, coşkulu oynadıysak, mücadele ettiysek, bu maçta da tam tersini yaptık. Böyle olunca da mağlubiyet kaçınılmaz." diye konuştu.

Erginer, Altay galibiyetinden sonra iç sahadaki kötü süreci sonlandırmak istediklerini ama başaramadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, bizim için ayrıca üzücü. Bu şekilde devam ederse, bu mantaliteyle her maç zor. Maçı kazanmak için o mücadeleyi yapmanız lazım, rakipten çok istemeniz, daha çok koşmanız lazım. İşin arzu, istek ve coşku tarafı bir tarafa, bir de taktiksel tarafları var. Bu taraf olmayınca diğer tarafı hiç yakalayamıyoruz. Çok üzücü bir skor ama böyle gitmemesi lazım. Oturup her şeyi gözden geçirmemiz şart."