Reha Erginer: Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’a konuk olan Beypiliç Boluspor, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, geçen hafta iç sahada Bereket Sigorta Ümraniyespor’a karşı çok kötü bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Bandırmaspor maçında galibiyeti yakalayacak bir oyun sergilediklerini vurgulayan Erginer, "İç saha ve dış sahada siyahla beyaz kadar farklıyız. Bunu da bir şekilde değiştirmemiz lazım. Dış sahadaki performansımıza bakarsak neredeyse play-off’un içindeyiz. Ligin deplasmanda en fazla puan toplayan takımlarındanız. Kalan 3 maçı iyi değerlendirmek istiyoruz. Maksimum puanı alıp ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



