Reha Erginer: Genel anlamda başarılı bir sezon geçirdik

TFF 1. Lig’in son haftasında konuk ettiği Eskişehirspor’u 3-0 yenen Beypiliç Boluspor’da teknik direktörü Reha Kemal Erginer, genel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini ve sezonu 3 puanla kapattıklarını söyledi. Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehirspor karşısında çok iyi oynadıklarını ifade ederek, "Oyunun ve topun hakimiydik. Skor da bizim lehimize bitti. Tabi kötü bir iç saha performansımız vardı. Ligin son maçı da olsa bunu sonlandırdığımız için bir nebze mutluyuz." şeklinde konuştu.

Açıklamasında geride kalan sezonu da değerlendiren Erginer, "Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse ligin yedinci haftasında 2 puanla göreve başladım. Baktığımızda 42 puanla ligi bitirdik. Göreve başladığımda 18. sıradaydık. Eskişehirspor’un bile altında. Bu pandemi sürecine ve kulüplerin genel ekonomik sıkıntılarına hepsine bakarsak oldukça başarılı bir sezon geçti diyebilirim. Genel anlamda başarılı bir sezon geçirdik. Bu maçı da 3 puanla kapattık. Mutluyuz." dedi. (AA)