TFF 1. Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beypiliç Boluspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini dile getirdi.

İlk yarı çok gol kaçırdıklarını ifade eden Erginer, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği çıkış içerisinde. Altınordu’yu yendiler, geçen hafta Samsun’da iki puanı son dakikada yedikleri golle bıraktılar. İyi hazırlandık. Maç çalıştığımız, analizini yaptığımız gibi geçti. Rakibe çok pozisyon vermedik. İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok da gol pozisyonuna girdik. İlk yarı maçı bitirebilirdik. Çok gol kaçırıyoruz, bitiricilikle ilgili sorunlarımız var. Deplasmanda bu pozisyonları değerlendiremezseniz, faturası ağır olabiliyor. İlk yarıda golleri atsak beraberliğe üzüleceğimiz maçı kaybettik." (AA)



